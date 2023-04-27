Владимир Путин: объем инвестиций в беспилотную отрасль может достичь 1 трлн рублей

Беспилотная отрасль является очень перспективной, объем отечественных инвестиций может достичь 1 трлн рублей. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин, пишет RT.

— Важнейшее направление деятельности страны очень перспективное. Во-первых, за ней будущее, во-вторых, здесь концентрируются самые последние разработки по целому ряду направлений, — сказал российский лидер.

Глава государства считает, что развитие беспилотников поднимает конкурентоспособность любой экономики «коренным и серьезным образом».

Фото: realnoevremya.ru/Роман Хасаев (архив)

Месяц назад комитет Совфеда России по экономической политике предложил кабмину рассмотреть возможность подготовки законопроекта, определяющего правовые основы применения беспилотного транспорта. Проект должен будет содержать детализацию по отраслям. В качестве таких сенаторы предлагают рассмотреть: основные правила эксплуатации беспилотного транспорта, вопросы обеспечения безопасности на территории страны, основы регистрации, сертификации, лицензирования видов транспортной деятельности с применением беспилотных средств.

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Айрат Назипов