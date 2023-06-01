Минюст России включил в перечень нежелательных организаций Anti-Corruption Foundation Inc*

Американский Anti-Corruption Foundation International, Inc* попал в перечень неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России. Соответствующее решение принял Минюст.

На сайте указано, что Генпрокуратура России признала организацию нежелательной еще 22 мая.

По состоянию на 1 июня 2023 года в перечень нежелательных НПО включены 88 организаций.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Отметим, что Anti-Corruption Foundation International, Inc* уже был внесен в реестр иноагентов. Это произошло еще в конце прошлого года.

*признан в России иностранным агентом и включен в список нежелательных организаций на территории страны.

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Айрат Назипов