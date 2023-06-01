Туристы стали чаще посещать казанский зоопарк

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин (архив)

В мае интерес путешественников к казанскому зооботсаду вырос почти в полтора раза к апрелю и практически на четверть — к аналогичному периоду прошлого года. В зоопарках побывали путешественники из 77 регионов России и 80 стран мира.

Как выяснили аналитика «МегаФона», в зоопарке чаще можно было встретить приезжих из Башкортостана, Москвы, Самарской, Ульяновской областей, Чувашии, Марий Эл и Санкт-Петербурга, а также Таджикистана и Китая. Новую территорию — зоопарк «Река Замбези. Африка» — посетило в пять раз больше туристов, чем историческую часть.

При этом фотографиями чаще всего делятся гости из Псковской области, Хакасии и Краснодарского края.

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин (архив)

— В первый день лета онлайн-трафик на территории зоопарков «взлетает» на 20—30% по сравнению с обычным будним днем. И наша сеть к этому готова: для удобства жителей и гостей к началу летнего сезона мы запускаем новое и усиливаем действующее оборудование, в том числе в популярных туристических локациях, — рассказал директор «МегаФона» в Татарстане Михаил Русинов.

В декабре в казанском зооботсаду «Река Замбези» поселились три зебры Чапмана. А в конце 2021 года в этот же зоопарк привезли сомалийскую ослицу Белль. Ее доставили из французского города Туари.

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Айрат Назипов