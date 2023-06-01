В Минобороны России назвали новые данные о потерях ВСУ после атаки на Белгородскую область

Фото: Минобороны России (скриншот видео)

В Минобороны России раскрыли новые подробности о попытке ВСУ прорваться на территорию Белгородской области. Как отметили в военном ведомстве, украинские террористы пытались зайти на территорию страны с нескольких направлений с трех часов ночи.

Первая группа в составе 30 человек пыталась прорваться в направлении Волчанска, но, получив отпор, отошла назад. В результате атаки она потеряла 10 человек.

Вторая группа из 15 человек подорвалась на минном поле, пытаясь пройти вдоль левого берега реки Северский Донец в направлении Гатищево. Остатки боевиков уничтожила российская артиллерия.



Фото: Минобороны России (скриншот видео)

В это же время еще одна украинская группа, состоящая из 20 боевиков и двух боевых бронированных машин выдвигалась по правому берегу Сиверского Донца к Новой Таволжанке. Во время перестрелки с российскими бойцами она была рассеяна. Противник потерял восемь человек и боевую бронированную машину.



В 6 часов утра формирования ВСУ предприняли еще одну попытку прорыва на территорию России. Всего в атаке участвовали до 70-ти боевиков, пять танков, четыре боевые бронированные машины, семь пикапов и один КАМАЗ.

— С 06:10 до 06:50 по противнику нанесен удар тяжелыми огнеметными системами, ракетными войсками и артиллерией Западного военного округа, в результате которого противник после понесенных потерь отошел в направлении Жовтневое. В ходе боя украинские террористы потеряли 12 боевиков, две боевые бронированные машины и пикап, — рассказали в Минобороны.

Фото: Минобороны России (скриншот видео)

По отступающим террористам и резервам противника было нанесено девять ударов армейской авиации ВКС России в районах населенных пунктов Огурцово, Плетеневка, Старица и Волчанск. Всего на приграничной территории со стороны Украины уничтожено более 50 боевиков, четыре боевые бронированные машины, боевая машина реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град» и один пикап.

Сегодня сообщалось, что вооруженные силы России сорвали попытку киевского режима провести террористический акт в городе Шебекино в Белгородской области. Уничтожено более 30 украинских боевиков, нарушения границы не допущено, сообщили в Минобороны страны.



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Айрат Назипов