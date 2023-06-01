Веронике Кудерметовой запретили играть с нашивкой «Татнефти» на турнире «Ролан Гаррос»
Казанской теннисистке Веронике Кудерметовой запретили играть на турнире «Ролан Гаррос» со спонсорской нашивкой компании «Татнефть». Об этом в соцсетях написал польский журналист Доминик Сенковски.
— Запрещена любая коммерческая или иная символика, нарушающая правительственные или телевизионные предписания. «Татнефть» входит в черный список, — привел сотрудник СМИ комментарий пресс-службы турнира.
Напомним, Кудерметова завершила выступление на «Ролан Гаррос» еще 29 мая. Спортсменка проиграла представительнице Словакии Анне Шмидловой на старте турнира.
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