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Веронике Кудерметовой запретили играть с нашивкой «Татнефти» на турнире «Ролан Гаррос»

19:19, 01.06.2023
Веронике Кудерметовой запретили играть с нашивкой «Татнефти» на турнире «Ролан Гаррос»
Фото: vk.com/kudermetova (архив)

Казанской теннисистке Веронике Кудерметовой запретили играть на турнире «Ролан Гаррос» со спонсорской нашивкой компании «Татнефть». Об этом в соцсетях написал польский журналист Доминик Сенковски.

— Запрещена любая коммерческая или иная символика, нарушающая правительственные или телевизионные предписания. «Татнефть» входит в черный список, — привел сотрудник СМИ комментарий пресс-службы турнира.

commons.wikimedia.org

Напомним, Кудерметова завершила выступление на «Ролан Гаррос» еще 29 мая. Спортсменка проиграла представительнице Словакии Анне Шмидловой на старте турнира.

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Айрат Назипов
Спорт Татарстан

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