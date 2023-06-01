Около аэропортов Татарстана на 30% увеличили скорость мобильного интернета

Фото: предоставлено МТС

На автомобильных дорогах, ведущих в международные аэропорты Казани и Нижнекамска, специалисты МТС, цифровой экосистемы, провели оптимизацию работы существующей сети и установили новое оборудование. Это позволило укрепить голосовую связь и увеличить скорость мобильного интернета на 30%.



Улучшения коснулись и территорий малых населенных пунктов возле дороги в аэропорт. Так, устойчивая связь и ускоренный мобильный интернет стали доступны жителям сел Усады, Столбище, Большие и Малые Кабаны, где в совокупности проживает около 15 тысяч жителей.

— Татарстан удерживает лидерство во всевозможных рейтингах внутреннего туризма, в республике постоянно проходят крупные деловые и спортивные мероприятия, которые собирают участников со всех концов страны и из-за рубежа. Только за прошлый год две международные воздушные гавани республики обслужили свыше 4,7 млн пассажиров. Мы укрепляем здесь телеком-инфраструктуру, чтобы сделать поездки жителей и гостей Татарстана в аэропорт максимально удобными, — отметил Марат Шакиров, директор МТС в Татарстане.