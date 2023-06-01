Гинеколог выразил мнение об идее проведения аборта по ОМС

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Проведение абортов исключительно по ОМС может привести к сильной нагрузке на женские консультации и стационары. Такое мнение выразил ведущий специалист, акушер-гинеколог, гинеколог-хирург АО «Медицина» (Клиника академика Ройтберга), к.м.н., доцент кафедры акушерства и гинекологии лечебного факультета РНИМУ им. Н.И. Пирогова Михаил Гаврилов.

Он отметил, что сильная нагрузка на женские стационары негативно скажется на качестве услуг.

— Также городские стационары, не говоря про крупные, а региональные города, не всегда соответствуют требованиям, скажем так, среднего и высокого сегмента наших клиентов-пациентов, — цитирует врача Daily Moscow.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

По его словам, аборты необходимо проводить максимально качественно и комфортно для пациентки.

Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец выступила с инициативой проводить процедуру искусственного прерывания беременности только по системе обязательного медицинского страхования (ОМС). По ее словам, аборты — один из ведущих факторов, негативно влияющих на репродуктивное здоровье женщин, в том числе приводящий к гинекологическим заболеваниям и бесплодию.

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Елизавета Пуншева