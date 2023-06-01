Госдума денонсировала договор с Украиной по Азовскому морю и Керченскому проливу

Госдума денонсировала договор с Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, сообщает ТАСС.

Документ внес в палату 24 мая президент России Владимир Путин. Согласно пояснительной записке, в результате принятия в Россию ДНР, Запорожской и Херсонской областей вокруг Азовского моря и Керченского пролива возникла кардинально новая ситуация. Теперь их берега принадлежат только России.

Необходимость денонсации договора возникла в связи с утратой Украиной статуса прибрежного государства в отношении этих акваторий.

Фото: wikipedia.org/Solundir (вид на Керченский пролив с башни Еникальского маяка)

Вопрос о статусе Азовского моря и Керченского пролива как единственного выхода из Азовского моря стал спорным в российско-украинских отношениях в постсоветское время.

Россия и Украина начали детально обсуждать эту проблему в декабре 1991-го. В результате в 2003 году президенты России и Украины Владимир Путин и Леонид Кучма подписали договор о российско-украинской государственной границе. В пятой статье договора был зафиксирован статус Азовского моря и Керченского пролива как внутренних вод двух стран. Вопрос о морской границе был выделен в отдельный предмет для переговоров.

Вопрос о распределении юрисдикции России и Украины в Азовском море остался неурегулированным. 12 июля 2012 года президенты России и Украины Владимир Путин и Виктор Янукович подписали совместное заявление по вопросам делимитации морских пространств в Азовском и Черном морях, а еще в Керченском проливе. Стороны намеревались подписать двусторонний договор, регулирующий эти вопросы, но он так и не был подписан.

24 февраля 2023 года Верховная рада Украины денонсировала Договор с Россией о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива.

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Маргарита Головатенко