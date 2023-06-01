Нарушения на встречке в Татарстане будут фиксировать квадрокоптеры

Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин

В Татарстане нарушения ПДД на встречной полосе движения будут фиксировать с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщил Главный государственный инспектор по безопасности дорожного движения Рустем Гарипов на заседании комитета Госсовета РТ по законности и правопорядку.



По его словам, в этом вопросе Татарстан опирается на опыт других регионов. Для использования на дорогах Госавтоинспекция и университет «Иннополис» доработали модель беспилотника, чтобы он автоматически фиксировал нарушения правил выезда на встречную полосу.

— В дальнейшем планируем доработать программное обеспечение для фиксации иных видов нарушений, — добавил Гарипов.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

О возможности использовать квадрокоптеры для фиксации нарушений Рустем Гарипов сообщал в апреле. Он уточнял, что водителей не будут уведомлять специальными дорожными знаками. Это связано с тем, что БПЛА являются мобильными средствами.

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Маргарита Головатенко