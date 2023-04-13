В Татарстане могут начать использовать квадрокоптеры для фиксации нарушений ПДД
В Татарстане разрабатывается возможность использования квадрокоптеров для фиксации нарушений ПДД. Об этом сообщил главный Госавтоинспектор республики Рустем Гарипов.
Он также уточнил, что для фиксации нарушений ПДД с помощью беспилотников, водителей не будут уведомлять специальными дорожными знаками. Это связано с тем, что БПЛА являются мобильными средствами.
По словам Гарипова, использование квадрокоптеров планируют реализовать на основе имеющихся технологий фиксации нарушений для облегчения сертификации подобных беспилотников.
Напомним, в Иннополисе установят экспериментальный правовой режим для беспилотников. Он предусматривает использование беспилотных аппаратов с максимальной взлетной массой менее 30 кг для выполнения авиационных работ и перевозки грузов в интересах мэрии города и других заказчиков.
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