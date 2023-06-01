Социальный фонд Татарстана приглашает взрослых и детей на воскресные уроки рисования

Фото: пресс-служба СФР по РТ

Отделение Социального фонда России по Республике Татарстан в преддверии Дня защиты детей приглашает взрослых и детей на воскресные уроки рисования под открытым небом (0+). Уроки проводятся в Казани в рамках некоммерческого социального проекта «Рисуй, Казань!».

«Этот яркий летний проект реализуется по нашей инициативе уже не первый год. Всего мы провели более 200 уроков и обучили свыше 2500 человек, подтвердив известную истину — чтобы научить человека рисовать, нужно просто начать. Наш социальный проект помогает людям именно начать, а затем уже раскрыть в себе творческие способности», — отметил управляющий Отделением СФР по Республике Татарстан Эдуард Вафин.

Принять участие в бесплатных уроках проекта может любой желающий. Профессиональный художник расскажет о нюансах рисования акварелью, поможет написать картину за 1,5 часа. Каждый сможете освоить несколько самых распространенных жанров живописи, таких как натюрморт, пейзаж, рисунки с натуры, поп-арт.

Занятия будут проводиться каждое воскресенье с 4 июня по 27 августа в одном из красивейших мест Казани — историческом памятнике архитектуры конца XIX века — Усадьбе Сандецкого. Все материалы участники получают на месте, с собой нужно взять только отличное настроение и вдохновение!

Время проведения занятий: 12.00—13.30 и 14.00—15.30. Записаться на занятие необходимо заранее на сайте https://risuykazan.ru/ . Запись на занятие открывается за неделю до мероприятия.

Реклама. СФР по РТ