Каждый пятый казанец сменил банк, в который перечисляется зарплата

Каждый пятый казанец воспользовался правом на смену банка, в который перечисляется зарплата. Такой опрос среди трудоустроенных представителей экономически активного населения провел сервис по поиску работы SuperJob.

Так, 24% казанцев сменили банк-эмитент зарплатной карты, еще 9% — планируют сделать это.



Напомним, закон об отмене «зарплатного рабства» был принят в 2014 году.

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева (архив)

Интересно, что мужчин, которые перевели заработок в другой банк, немного больше, чем женщин (26% и 21% соответственно).

Чаще всего же своим правом смены эмитента зарплатной карты пользуются казанцы с доходом от 80 тыс. рублей в месяц (32%).



По итогам 2022 года размер заработной платы в Приволжском федеральном округе (ПФО) составил 49 245 рублей — это на 8% больше значений 2021 года. В прошлом году зарплата работников компаний в России в среднем увеличилась на 5 тысяч, достигнув показателя в 87 947 рублей (+5,6% г/г).



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Илина Хакимова