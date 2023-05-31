В Казани ограничат движение по улице Поселок Воровского
На улице Поселок Воровского в Казани временно ограничат движение. Это связано с проведением капитального ремонта внутриквартальных тепловых сетей.
Как сообщили в комитете внешнего благоустройства исполкома города, с 8 по 19 июня будет полностью закрыта проезжая часть возле дома №75 по улице Гагарина.
Напомним, что в Казани по улицам Журналистов, Халитова и на Сибирском тракте также временно ограничат движение. Это связано с реконструкцией участка водопровода.
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