В Казани ограничат движение по улице Поселок Воровского

Фото: kzn.ru/Денис Гордийко

На улице Поселок Воровского в Казани временно ограничат движение. Это связано с проведением капитального ремонта внутриквартальных тепловых сетей.

Как сообщили в комитете внешнего благоустройства исполкома города, с 8 по 19 июня будет полностью закрыта проезжая часть возле дома №75 по улице Гагарина.

Фото: google maps (скриншот)

Напомним, что в Казани по улицам Журналистов, Халитова и на Сибирском тракте также временно ограничат движение. Это связано с реконструкцией участка водопровода.



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Айрат Назипов