Новости общества

22:11 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Казани ограничат движение по улице Поселок Воровского

21:11, 31.05.2023
В Казани ограничат движение по улице Поселок Воровского
Фото: kzn.ru/Денис Гордийко

На улице Поселок Воровского в Казани временно ограничат движение. Это связано с проведением капитального ремонта внутриквартальных тепловых сетей.

Как сообщили в комитете внешнего благоустройства исполкома города, с 8 по 19 июня будет полностью закрыта проезжая часть возле дома №75 по улице Гагарина.

Фото: google maps (скриншот)

Напомним, что в Казани по улицам Журналистов, Халитова и на Сибирском тракте также временно ограничат движение. Это связано с реконструкцией участка водопровода.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов
ОбществоИнфраструктураАвто Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также