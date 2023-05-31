Жителей Татарстана предупредили о грозах и сильном ветре 1 июня
В Татарстане 1 июня ожидается ухудшение погодных условий, сообщили в Гидрометцентре республики.
Ночью и утром на территории региона местами ожидаются грозы, кратковременные усиления ветра 15—20 м/с, локально до 23 м/с.
Жителей Татарстана предупреждали о сильном ветре 30 мая. Усиления ветра достигали 23 м/с.
В этом году весенние месяцы оказались аномально теплыми. Отклонение от нормы достигало 3 градусов. Об этом «Реальному времени» сообщил доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Тимур Аухадеев. Подробнее — в материале.
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