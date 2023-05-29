Татарстанцев предупредили о грозе и сильном ветре 30 мая

В Татарстане 30 мая ожидается ухудшение погоды, сообщили в Гидрометцентре республики.



Днем и вечером во вторник местами ожидаются гроза и кратковременные усиления ветра 15—20 м/с, локально до 23 м/с.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Татарстанцев предупреждали об ухудшении погодных условий 29 мая. Сегодня на территории республики ожидаются гроза и град, а порывы ветра могут достигать 23 м/с.



В этом году весенние месяцы оказались аномально теплыми. Отклонение от нормы достигало 3 градусов. Об этом «Реальному времени» сообщил доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Тимур Аухадеев. Подробнее — в материале.

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Маргарита Головатенко