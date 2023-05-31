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Виктор Золотов и Рустам Минниханов открыли в Казани новое здание Росгвардии

12:24, 31.05.2023
Виктор Золотов и Рустам Минниханов открыли в Казани новое здание Росгвардии
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Казани открыли новое здание для подразделений ЛРР и вневедомственной охраны Росгвардии. В церемонии приняли участие директор Росгвардии Виктор Золотов и раис Татарстана Рустам Минниханов.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Здание открыли в Кировском районе по адресу ул. Лазарева, 16. Золотов вручил символический ключ от него начальнику управления Росгвардии по РТ генерал-майору полиции Рустему Гумерову.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

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