Виктор Золотов и Рустам Минниханов открыли в Казани новое здание Росгвардии
В Казани открыли новое здание для подразделений ЛРР и вневедомственной охраны Росгвардии. В церемонии приняли участие директор Росгвардии Виктор Золотов и раис Татарстана Рустам Минниханов.
Здание открыли в Кировском районе по адресу ул. Лазарева, 16. Золотов вручил символический ключ от него начальнику управления Росгвардии по РТ генерал-майору полиции Рустему Гумерову.
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