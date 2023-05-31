На маркетплейсах возрос спрос на религиозные товары

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В январе—мае текущего года относительно предыдущих 5 месяцев на KazanExpress на 26% снизился спрос на категорию «религиозная одежда». В то же время на 85% выросли продажи товаров категории «религиозные аксессуары». Об этом РБК «Татарстан» сообщили в пресс-службе маркетплейса.

Рост продаж товаров из этой категории отметили и в пресс-службе Ozon. Оборот в прошлом году увеличился вдвое.

— Спрос на товары благопристойной моды на маркетплейсе Ozon в I квартале 2023 года также значительно вырос — в 2,6 раза, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Это связано с расширением ассортимента (на 62%) и появлением новых продавцов одежды, обуви и аксессуаров благопристойной моды. По итогам 2022 года, их количество выросло вдвое, а оборот от продажи товаров в категории благопристойной моды — в три раза, — подчеркнули в пресс-службе.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Самыми популярными позициями в категории «религиозная одежда» стали брючные костюмы, туники, платья, а также мужская одежда и носки для намаза. В разделе «религиозные аксессуары» пользователи чаще всего заказывали подарочные наборы для намаза, мужские и женские тюбетейки, четки и так далее.

18 мая директор по развитию бизнеса Ozon Илоанга Ершова сообщила на KazanForum, что в прошлом году количество продавцов мусульманской одежды в интернете увеличилось в два раза. Объем продаж, по ее словам, вырос втрое.



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Елизавета Пуншева