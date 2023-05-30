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Энтони Блинкен анонсировал новые санкции против России

20:51, 30.05.2023
Энтони Блинкен анонсировал новые санкции против России
Фото: commons.wikimedia.org

В среду, 31 мая, американские власти объявят о новых санкциях против России. Их анонсировал госсекретарь США Энтони Блинкен.

Как пишет ТАСС, рестрикции будут нацелены на ужесточение экспортного контроля в отношении России, касающиеся технологий производства беспилотных летательных аппаратов.

Кроме того, Блинкен пообещал противодействовать России в информационном поле.

Фото: pixabay.com

Месяц назад администрация США ввела санкции против ФСБ России и разведки Корпуса стражей исламской революции (КСИР) «за неправомерное задержание американских граждан». Как говорил представитель Белого дома, эти службы якобы пытались использовать американцев в качестве политического рычага или для получения уступок от Соединенных Штатов.

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Айрат Назипов
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