Энтони Блинкен анонсировал новые санкции против России
В среду, 31 мая, американские власти объявят о новых санкциях против России. Их анонсировал госсекретарь США Энтони Блинкен.
Как пишет ТАСС, рестрикции будут нацелены на ужесточение экспортного контроля в отношении России, касающиеся технологий производства беспилотных летательных аппаратов.
Кроме того, Блинкен пообещал противодействовать России в информационном поле.
Месяц назад администрация США ввела санкции против ФСБ России и разведки Корпуса стражей исламской революции (КСИР) «за неправомерное задержание американских граждан». Как говорил представитель Белого дома, эти службы якобы пытались использовать американцев в качестве политического рычага или для получения уступок от Соединенных Штатов.
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