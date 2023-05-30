За неделю судебные приставы Татарстана взыскали свыше 14 млн рублей алиментов

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

За прошедшую неделю судебные приставы Татарстана взыскали более 14 млн алиментов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП России по республике.

Всего было составлено 77 актов описи и ареста имущества неплательщиков алиментов. В семи случаях приставы арестовали автомобили.

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Месяц назад «Реальное время» писало, что судебные приставы Татарстана привлекли к уголовной и административной ответственности почти 1,2 тысячи неплательщиков алиментов. С начала года уголовные дела по ст. 157 ч. 1 УК РФ возбудили против 345 татарстанских неплательщиков, административные дела — против 851 человека.

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Айрат Назипов