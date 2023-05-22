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Казанская телебашня включит тематическую подсветку в день открытия фестиваля «Молодые таланты Отечества»

21:57, 22.05.2023
Казанская телебашня включит тематическую подсветку в день открытия фестиваля «Молодые таланты Отечества»
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Казанская телебашня 25 мая включит тематическую подсветку в день открытия VII международного фестиваля «Молодые таланты Отечества», сообщили в мэрии города.

Яркое светодинамическое шоу будет работать 25 мая с 21:00 до 22:00.

VII Международный фестиваль патриотической песни и музыкального произведения детского и молодежного творчества «Молодые таланты Отечества» откроется в Краснознаменном зале Московского Дома ветеранов войн и Вооруженных Сил. Он посвящен 80-летию Победы в Сталинградской битве и 1035-й годовщине крещения Руси князем Владимиром.

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Маргарита Головатенко
ОбществоВласть Татарстан

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