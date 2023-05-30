Эксперт объяснил, как колебания курса рубля отражаются на конечных потребителях

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

При повышении курса доллара на 3—4 рубля представители малого и среднего бизнеса поднимают цены на свою продукцию. Зачастую после этого стоимость уже не снижается, сообщил председатель правления Ассоциации российских банков (АРБ) Олег Скворцов.

По его словам, нынешние колебания курса российской валюты менее всего отражаются на крупном бизнесе. Колебания ощущают представители малого и среднего предпринимательства.

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

— Влияние волатильности рубля, колебаний его курса работает часто не как среднее арифметическое, а только в одну сторону — в сторону повышения цен и этот момент очень важен. За последние 2 года мы видели примеры, связанные с колебаниями рубля, когда это усиливало реальную инфляцию, — цитирует Скворцова Daily Moscow.

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов выразил мнение, что российская валюта добилась успеха и укрепилась в связи с общим ослаблением доллара. Эксперт полагает, что доллар может подешеветь еще сильнее. В этом случае рубль получит дополнительную поддержку.

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Елизавета Пуншева