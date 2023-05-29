Житель Заинска утонул в канализационной яме

Фото: прокуратура Заинска

Житель Заинска сегодня утонул в канализационной яме на улице Горького, сообщил «Реальному времени» старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.



Погибшему — 45 лет. По предварительной информации, мужчина собирался проводить работы в яме на участке с частным домом. У него закружилась голова, он упал и погиб.

На место происшествия выезжал представитель прокуратуры города Заинска. Проводится доследственная проверка. Ее контролирует городская прокуратура. Обстоятельства случившегося выясняются. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В апреле в Татарстане после проверки прокуратуры возбудили уголовное дело по факту гибели сантехника, устранявшего коммунальную аварию в одном из домов на проспекте Вахитова в Нижнекамске.

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Маргарита Головатенко