Татарстанцев вновь предупредили о грозе и граде

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Татарстанцев предупредили об ухудшении погодных условий 29 мая. Об этом сообщают в Гидрометцентре республики.

Отмечается, что в это время на территории республики ожидаются гроза и град. Также порывы ветра могут достигать 23 м/с.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, грозу и град прогнозировали и сегодня. Ночью и днем в воскресенье, 28 мая, в Татарстане порывы ветра могут достигать 15—20 м/с. Днем локально они могут усиливаться до 23 м/с.

При этом в этом году весенние месяцы оказались аномально теплыми. Отклонение от нормы достигало 3 градусов. Об этом «Реальному времени» сообщил доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Тимур Аухадеев. Подробнее — в материале.

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Елизавета Пуншева