Айрат Хайруллин назвал «Атом» якорным резидентом IT-парка в Набережных Челнах

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Проект первого российского электромобиля «Атом» станет якорным резидентом нового IT-парка в Набережных Челнах. Об этом ТАСС сообщил глава Минцифры Татарстана Айрат Хайруллин.

— Якорным резидентом станет компания «Атом». IT-парк, который проектируют в Набережных Челнах, он будет не похож ни на один IT-парк, которые есть в Татарстане. Потому что он будет профилирован именно для IT-компаний в области автопрома. Там нужны будут специальные гаражи, там нужны будут специальные мастерские, не просто офисные помещения, — отметил он.

Министр добавил, что уже подготовлено техническое задание на конкурс для выбора подрядной организации для проектирования площадки IT-парка. В случае, если все пойдет по плану, к его реализации могут приступить в 2024 году.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

О том, что в Набережных Челнах создадут новый IT-парк, стало известно в январе этого года. Согласно представленной информации, общая площадь технопарка составит 29 тысяч квадратных метров, офисы резидентов — 2,5 тысячи квадратных метров, рабочее пространства «Атома» более 6,5 тысячи «квадратов».

На Международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum» впервые представили российский электромобиль «Атом» от проекта АО «Кама». Разработчики подчеркнули, что это прототип, и напомнили, что полномасштабное серийное производство и продажи начнутся в 2025 году.

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Елизавета Пуншева