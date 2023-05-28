В Татарстане объявили штормовое предупреждение: ожидаются грозы, сильный ветер, ливни и град

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Сегодня весь день в Татарстане, в том числе и в Казани, ожидаются грозы, очень сильный ветер, ливневые дожди и крупный град. В связи с этим в республике объявлено штормовое предупреждение.

В период с 12.00 до 23.00 по республике и ее столице порывы ветра могут достигать 20-25 м/с, локальные шквалы до 28 м/с.

В ГУ МЧС России по Татарстану предупредили, что в случае ухудшения погодных условий возможно возникновение следующих рисков:

скопление воды на дорожном полотне, затруднение движения и ДТП;

падение деревьев, повреждение линий электропередач, кровель зданий, широкоформатных и слабо укрепленных рекламных конструкций;

повреждение разрядами молнии объектов, не оборудованных молниезащитой;

повреждения остекления жилых и нежилых зданий.

Напомним, в республике продолжает действовать ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них транспорта из-за установления высокой пожароопасности. А в начале следующей недели в Татарстане прогнозируют грозовые дожди. Температурный фон спадет. Днем ожидается максимум +26 градусов.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Илина Хакимова