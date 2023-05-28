В Татарстане объявили штормовое предупреждение: ожидаются грозы, сильный ветер, ливни и град
Сегодня весь день в Татарстане, в том числе и в Казани, ожидаются грозы, очень сильный ветер, ливневые дожди и крупный град. В связи с этим в республике объявлено штормовое предупреждение.
В период с 12.00 до 23.00 по республике и ее столице порывы ветра могут достигать 20-25 м/с, локальные шквалы до 28 м/с.
В ГУ МЧС России по Татарстану предупредили, что в случае ухудшения погодных условий возможно возникновение следующих рисков:
- скопление воды на дорожном полотне, затруднение движения и ДТП;
- падение деревьев, повреждение линий электропередач, кровель зданий, широкоформатных и слабо укрепленных рекламных конструкций;
- повреждение разрядами молнии объектов, не оборудованных молниезащитой;
- повреждения остекления жилых и нежилых зданий.
Напомним, в республике продолжает действовать ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них транспорта из-за установления высокой пожароопасности. А в начале следующей недели в Татарстане прогнозируют грозовые дожди. Температурный фон спадет. Днем ожидается максимум +26 градусов.
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