Путин заявил, что для России наступило время самоопределения и борьбы за право быть самими собой

Президент России Владимир Путин заявил, что сейчас для страны наступило время самоопределения и борьбы за право быть самими собой: ей больше не нужны навязанные извне стандарты. Об этом глава государства сказал в видеообращении по случаю открытия Академии творческих индустрий в арт-кластере «Таврида».

Президент также отметил, что Москва с большим почтением относится к наследию мировой культуры: в России невозможно представить попытки ее «отменить».

По словам Владимира Путина, россияне понимают, что им не нужны грубо навязанные извне ориентиры и стандарты, препятствующие какой-либо самобытности и оригинальности развития народа.

Он отметил, что культура и искусство — сферы, призванные объединять людей, — сегодня попали в эпицентр геополитического противостояния.

Президент считает, все связанное с Россией пытаются «отменить», вычеркнуть из достояния цивилизации. При этом инициаторы таких действий наказывают прежде всего себя, лишая свои народы возможности прикоснуться к подлинным шедеврам, подчеркнул он.

— Уверен, у вас — у молодых, по-хорошему дерзких, смелых творческих людей — получится сказать свое слово в искусстве, по максимуму раскрыть свои таланты, задать новые тренды, пополнить богатейшее достояние нашей культуры, — обратился он к участникам арт-кластера.

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Илина Хакимова