Количество кибератак на информресурсы Татарстана выросло в 10 раз в 2022 году

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Число DDOS-атак на государственные цифровые ресурсы Татарстана выросло в 2022 году в десять раз по сравнению с прошлым годом, сообщил глава Минцифры региона Айрат Хайруллин на заседании Кабмина республики.



По его словам, центр предотвращения кибератак своевременно выявил и отразил 380 тысяч инцидентов. Мощность отраженных DDOS-атак в 2022 году составила 3,5 Гбит/с. Специалисты заблокировали более 15 тысяч атакующих IP-адресов.

Хайруллин подчеркнул, что республика смогла выдержать атаки благодаря своевременному созданию республиканского центра их предотвращения. Постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин 9 июня 2022 года.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

С начала прошлого года российскими специалистами было отражено около 50 тысяч кибератак, а также устранено 1,6 тысячи инцидентов.



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Маргарита Головатенко