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Владимир Путин учредил орден Гагарина

17:21, 27.05.2023
Владимир Путин учредил орден Гагарина
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин учредил орден Гагарина. Соответствующий указ появился на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, орденом будут награждать за успешное выполнение пилотируемого космического полета, освоению и использованию космического пространства, за выдающиеся услуги в разработке, производстве, испытании и безаварийной эксплуатации ракетно-космической техники, за большие заслуги в подготовке научных и инженерно-технических кадров и так далее.

Также орденом Гагарина могут награждать иностранцев за эффективное участие в международном сотрудничестве с Россией в области исследования и использования космического пространства и коллективы организаций за высокие достижения в развитии отечественной космонавтики.

Фото: publication.pravo.gov.ru

Отметим, что больше половины россиян (55%) считают, что самыми главными достижениями СССР являются полет Юрия Гагарина в космос и запуск первого советского спутника. Опрос был проведен в декабре прошлого года.

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Айрат Назипов
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