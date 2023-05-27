Владимир Путин учредил орден Гагарина

Президент России Владимир Путин учредил орден Гагарина. Соответствующий указ появился на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, орденом будут награждать за успешное выполнение пилотируемого космического полета, освоению и использованию космического пространства, за выдающиеся услуги в разработке, производстве, испытании и безаварийной эксплуатации ракетно-космической техники, за большие заслуги в подготовке научных и инженерно-технических кадров и так далее.

Также орденом Гагарина могут награждать иностранцев за эффективное участие в международном сотрудничестве с Россией в области исследования и использования космического пространства и коллективы организаций за высокие достижения в развитии отечественной космонавтики.

Фото: publication.pravo.gov.ru

Отметим, что больше половины россиян (55%) считают, что самыми главными достижениями СССР являются полет Юрия Гагарина в космос и запуск первого советского спутника. Опрос был проведен в декабре прошлого года.

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Айрат Назипов