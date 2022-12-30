Половина россиян считают полет Гагарина и запуск советского спутника главными достижениями СССР

Больше половины россиян (55%) считают, что самыми главными достижениями СССР являются полет Юрия Гагарина в космос и запуск первого советского спутника. Об этом свидетельствуют исследования ВЦИОМ специально для RT.

Чуть реже респонденты в качестве главного достижения Советского Союза называли победу в Великой Отечественной войне. Среди них 16% составили граждане в возрасте 18—24 лет.

Третье место в этом рейтинге заняло развитие промышленности — 12% опрошенных проголосовали за этот вариант ответа. Развитие науки и технологий (10%) и атомная энергетика (10%) также вошли в топ-5.

Опрос провели в честь дня образования Советского Союза. 30 декабря 1922 года были подписаны Декларации об образовании государства и Союзный Договор.

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Елизавета Пуншева