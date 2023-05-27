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«Не останутся без ответа»: в МИД России отреагировали на санкции со стороны Японии

13:13, 27.05.2023
«Не останутся без ответа»: в МИД России отреагировали на санкции со стороны Японии
Фото: mid.ru

Москва обещает не оставить без ответа санкции со стороны Токио. Соответствующее заявление опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства:

— Похоже, Токио поставил для себя задачу вырваться в лидеры антироссийских рестрикций. Продолжаем следить за практической реализацией таких шагов и оценивать их возможное воздействие на национальную безопасность и экономику. В любом случае подобные нелегитимные действия официального Токио не останутся без ответа, — говорится в публикации.

В МИД отвергли обвинения Японии в «ядерном шантаже». В ведомстве призвали Токио проявить аналогичную «озабоченность» в отношении уже размещенного в Европе ядерного оружия США.

Фото: pixabay.com

Правительство Японии вчера приняло решение расширить санкции в отношении России из-за ситуации на Украине. В новый список попали 27 физических лиц и 78 организаций. Под рестрикции также попали татарстанские компании и командующий 90-й гвардейской танковой дивизией Рамиль Ибатуллин. Он является уроженцем Апастовского района Татарстана.

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Айрат Назипов
ОбществоВласть Татарстан

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