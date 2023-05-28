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Сегодня в Казани дождь, гроза и до +27 градусов

06:30, 28.05.2023
Сегодня в Казани дождь, гроза и до +27 градусов
Фото: realnoevremya.ru

В воскресенье, 28 мая, в Казани ожидается переменная облачность и кратковременный дождь. Местами возможна гроза, сообщает Гидрометцентр Татарстана.

Днем в Казани ожидается от +25 до +27 градусов. В целом по Татарстану прогнозируется от +23 до +28°С., а на востоке — до +32°С.

Синоптики также прогнозируют в Казани юго-восточный, южный ветер порывами до 6—11 м/с. Местами они могут усиливаться до 15—20 м/с.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, в Казани с начала весны зафиксировано девять температурных рекордов. Так, например, 25 мая воздух в городе прогрелся до +30,7°С. Предыдущий абсолютный максимум температуры в этот же день зафиксировали в 1905 году — он составлял +30,6°С.

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Татьяна Демина
Общество Татарстан

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