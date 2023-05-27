В Татарстане 13 районов начали заготовку кормов

На сегодня 13 районов Татарстана начали заготовку кормов. Об этом на совещании в Доме правительства рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия республики Марат Зяббаров.

Речь идет о Нурлатском, Пестречинском, Дрожжжановском, Алькеевском, Заинском, Буинском, Апастовском, Агрызском, Аксубаевском, Азнакаевском, Актанышском, Балтасинском, Тетюшском, Муслюмовском и Ютазинском районов республики.

— Погодные условия текущего года диктуют нам быть более бережливым к имеющимся запасам кормов. В среднем по республике имеется запас прошлогодних кормов на 6 месяцев, то есть хватит до 1 ноября без учета подкормки зеленой массой. Однако ситуация в разрезе районов отличается, — констатировал Зяббаров.

Фото: tatarstan.ru

Глава Минсельхоза попросил глав районов взять под личный контроль организацию своевременной и качественной кормозаготовки.

В прошлом году российских аграрии собрали рекордный урожай зерновых и масличных культур, но реализовывали продукцию по низким ценам. Кроме того, серьезное влияние на работу АПК оказали антироссийские санкции. Детали — в материале «Реального времени».

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Айрат Назипов