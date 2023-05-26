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Минюст России внес солиста «Би-2» Леву* в список иноагентов

21:22, 26.05.2023
Минюст России внес солиста «Би-2» Леву* в список иноагентов
Фото: realnoevremya.ru/Василий Иванов

Солист группы Би-2 (Егор Бортник*), известный как Лева, включен в список иноагентов, сообщили в Минюсте России.

— Бортник* выступал против специальной военной операции на Украине, негативно высказывался в отношении Российской Федерации, ее граждан и органов государственной власти, — приводит заявление ведомства RT.

Фото: realnoevremya.ru/Василий Иванов

В список также попали объединение «Общенародный Союз Возрождения России»*, общественное движение «Совет матерей и жен»*, экономист Владислав Иноземцев*, журналист Ирина Аллеман*, антрополог Александра Архипова*, экс-директор Новосибирского открытого колледжа Сергей Чернышов*, директор Берлинского центра Карнеги Александр Габуев*, юрист Анна Пшеничная*, Ольга Цуканова* и экс-депутат Госдумы Магомед Гаджиев*.

В мае Генпрокуратура России направила в Минюст запрос о признании иноагентом оппозиционера Алексея Навального*.

* включены Министерством юстиции России в список иностранных агентов

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Маргарита Головатенко
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