Минюст России внес солиста «Би-2» Леву* в список иноагентов
Солист группы Би-2 (Егор Бортник*), известный как Лева, включен в список иноагентов, сообщили в Минюсте России.
— Бортник* выступал против специальной военной операции на Украине, негативно высказывался в отношении Российской Федерации, ее граждан и органов государственной власти, — приводит заявление ведомства RT.
В список также попали объединение «Общенародный Союз Возрождения России»*, общественное движение «Совет матерей и жен»*, экономист Владислав Иноземцев*, журналист Ирина Аллеман*, антрополог Александра Архипова*, экс-директор Новосибирского открытого колледжа Сергей Чернышов*, директор Берлинского центра Карнеги Александр Габуев*, юрист Анна Пшеничная*, Ольга Цуканова* и экс-депутат Госдумы Магомед Гаджиев*.
В мае Генпрокуратура России направила в Минюст запрос о признании иноагентом оппозиционера Алексея Навального*.
* включены Министерством юстиции России в список иностранных агентов
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