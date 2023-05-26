Россия и Китай подписали соглашение о совместном производстве телевизионных программ
Россия и Китай подписали соглашение о совместном производстве телевизионных программ, такой документ опубликован в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации.
В документе отмечается, что соглашение регламентирует сотрудничество в области совместного производства телевизионных программ. Соглашение заключили на основе дружественных отношений народов России и КНР.
Соглашение вступает в силу с 21 марта 2023 года и будет действовать в течение пяти лет. Если ни одна из сторон не уведомит другую о намерении прекратить действие соглашения, то оно автоматически продлится на последующие пятилетние периоды.
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