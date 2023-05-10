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В Пестречинском районе Татарстана вандалы разгромили смотровую площадку на ипподроме

20:54, 10.05.2023
В Пестречинском районе Татарстана вандалы разгромили смотровую площадку на ипподроме
Фото: Ильхам Кашапов/t.me

В Пестречинском районе Татарстана неизвестные устроили разгром на смотровой площадке ипподрома. Об этом в своем telegram-канале написал глава района Ильхам Кашапов.

Он отметил, что вандалы вскрыли двери, разбили окна и повредили стены. Сейчас на территории хотят установить видеокамеры.

— Уважаемые жители, если вы оказались свидетелем такой ситуации, прошу сообщать мне!!! Анонимность гарантирую, — написал глава района.

Фото: Ильхам Кашапов/t.me

В начале марта в Альметьевске вандалы разобрали памятник «Мать», в народе известный как «Мать Татария». По одной из версий правоохранителей, на городскую достопримечательность могли покуситься любители лома: сейчас его стоимость на рынке — порядка 500 рублей за килограмм.

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Айрат Назипов
Происшествия Татарстан

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