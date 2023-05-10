В Пестречинском районе Татарстана вандалы разгромили смотровую площадку на ипподроме
В Пестречинском районе Татарстана неизвестные устроили разгром на смотровой площадке ипподрома. Об этом в своем telegram-канале написал глава района Ильхам Кашапов.
Он отметил, что вандалы вскрыли двери, разбили окна и повредили стены. Сейчас на территории хотят установить видеокамеры.
— Уважаемые жители, если вы оказались свидетелем такой ситуации, прошу сообщать мне!!! Анонимность гарантирую, — написал глава района.
В начале марта в Альметьевске вандалы разобрали памятник «Мать», в народе известный как «Мать Татария». По одной из версий правоохранителей, на городскую достопримечательность могли покуситься любители лома: сейчас его стоимость на рынке — порядка 500 рублей за килограмм.
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