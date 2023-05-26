СИБУР второй год подряд выступил экологическим партнером Казанского марафона

Фото: ПАО «Казаньоргсинтез»

СИБУР окажет поддержку организаторам в минимизации экологического следа крупнейшего бегового события Татарстана. Все пластиковые бутылки из-под напитков будут направлены на переработку и использованы для создания инновационной гранулы Vivilen, из которой можно произвести новую экологичную упаковку.

Инновацией этого года станут специальные длинные урны для пластика, которые СИБУР разместит по всей дистанции Марафона. Это сделано для удобства спортсменов: пластиковую бутылку от воды можно выбросить прямо на бегу, не отвлекаясь от дистанции. В фан-зонах также будут размещены контейнеры для раздельного сбора отходов со специальной символикой. Таким образом, каждый участник Марафона сможет включиться в цикл переработки и внести свой вклад в сохранение окружающей среды.

Зона СИБУРа будет организована с применением лучших практик в области устойчивого развития. Прежде всего, участники и гости Марафона смогут принести с собой пластиковые ПЭТ бутылки и сдать их в специальный фандомат, предоставленный партнером компании — региональным оператором «РТ-Инвест». Все пластиковые бутылки из фандомата, вместе с собранным пластиком из урн на трассе Марафона, будут переработаны компанией «РТ-Инвест Ресайклинг» во флексу, и далее использованы для производства гранул Vivilen rPET на предприятии СИБУРа «ПОЛИЭФ» в Башкирии. Из этого материала можно будет сделать новые бутылки для воды.

В лаунж-зоне СИБУРа будет представлена дизайнерская мебель из переработанного пластика от студии Eburet. Для производства этой мебели используются отходы полистирола — популярного материала для производства одноразовой пластиковой посуды, приборов и упаковки для кондитерских изделий. Таким образом, бывшие пластиковые отходы обретают вторую жизнь в стильных и экологичных предметах мебели.

Все желающие смогут проверить свои знания в эковикторине и сыграть в экологическую игру на специальной тач-панели, расположенной в зоне СИБУРа, а также сделать памятные кадры в фотозоне Vivilen.

Даже утолить жажду в зоне СИБУРа можно будет экологично. Безалкогольные коктейли и лимонады будут разливаться в многоразовые сувенирные стаканы с символикой Vivilen и Казанского марафона.

В этом году «Казаньоргсинтез» (входит в СИБУР) отмечает 60 лет со дня выпуска первой партии продукции. В честь этого события Казанский марафон и СИБУР проведут розыгрыш призов. Все атлеты, пробежавшие свои дистанции, автоматически станут его участниками. Среди них разыграют футбольные эко-мячи, слоты на марафоны и старты от Timerman, сертификаты от шеринга самокатов Whoosh и многое другое. Розыгрыш пройдет на сайте междунамихимия.рф 1 июня, победителей выберет генератор случайных чисел.

Вадим Янгиров, директор и идейный вдохновитель Казанского марафона: «Мы очень рады, что наше сотрудничество с компанией СИБУР продолжается. Казанский марафон стал первым в России беговым событием, на котором для спортсменов был сделан выбор в пользу пластиковых бутылок взамен одноразовых стаканчиков. Я очень рад, что СИБУР продолжает эту практику на всех крупных спортивных событиях страны. В следующем году планируется десятилетие Казанского марафона, и мы надеемся использовать весь накопленный опыт, чтобы провести это событие по самым высоким экологическим стандартам».

— СИБУР уделяет большее значение развитию массового любительского спорта в Татарстане. Мы рады в очередной раз поддержать крупнейшее беговое событие республики и еще раз подчеркнуть важность ответственного отношения каждого из нас к окружающей среде. Вместе с организаторами мы постарались сделать раздельный сбор отходов максимально удобным и простым как для гостей марафона, так и для участников забега. Весь собранный пластик будет направлен на переработку и использован для производства новой экологичной упаковки из Vivilen. Мы надеемся, что спортсмены и гости марафона вдохновятся этим уникальным спортивным событием и привнесут новые экологичные привычки в свою жизнь, — говорит Сергей Быков, старший менеджер по поддержке инвестиционной деятельности и социальной политике СИБУРа, заслуженный мастер спорта РФ.

Казанский марафон состоится 27 и 28 мая. Спортсмены в очередной раз пробегут по самым ярким и живописным местам города. По предварительным данным, в марафоне примут участие спортсмены из 16 стран и 445 городов.

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