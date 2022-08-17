«Нижнекамскнефтехим» выплатил дивидендов за 2021 год на 18,8 млрд рублей

«Нижнекамскнефтехим» выплатил дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям за 2021 год на 18,8 млрд рублей. Об этом сообщается на портале Центра раскрытия корпоративной информации.

Так, выплаты по обыкновенным именным бездокументарным акциям составили 16,54 миллиарда рублей, а по привилегированным — 2,24 миллиарда. Доходы за одну акцию любого типа составили 10,282 рубля.

Напомним, 15 августа «Нижнекамскнефтехим» запустил программу апгрейда площадок для мусорных контейнеров. На территории нефтехимического предприятия началась установка шелтеров — специальных укрытий, «защищающих» мусорные контейнеры. Три контейнерные площадки появились на территории новой электростанции ПГУ-ТЭС.

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Артем Гафаров