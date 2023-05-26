Французская компания Michelin продала шинный бизнес в России

Французская компания Michelin, которая занимается шинным бизнесом, окончательно уходит из России. Она продала свои активы Power International Tires (ООО «Пауэр Интернэшнл-шины»), информирует сайт фирмы.

— Это соглашение, одобренное компетентными органами местного самоуправления, позволит сохранить 250 рабочих мест. Вариант передачи деятельности местному руководству был невозможен из-за серьезных трудностей, не позволяющих сделать эту деятельность автономной, — говорится в тексте.

В компании заявили, что не все сотрудники смогут продолжить работу. Тем, кто ушел, обеспечили «хорошие условия».

Фото: ru.wikipedia.org

Michelin — это французская компания, которая производит шины. Она была основана в 1889 году. Спустя век предприятие начало работать в России. В марте прошлого года компания приостановила поставки продукции в страну и производство на подмосковном заводе.



В марте сообщалось, что производитель шин намерен уйти из России. Уже тогда в фирме отказались от возможности передать управление местному руководству из-за сложностей.

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Айрат Назипов