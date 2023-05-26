В Зеленодольском районе Татарстана будут ежегодно платить молодым учителям по 50 тысяч рублей дополнительно

Фото: пресс-служба Зеленодольского района Татарстана

Глава Зеленодольского района Татарстана Михаил Афанасьев анонсировал выплату «подъемных» молодым учителям. Об этом сообщает пресс-служба района.

Афанасьев принял участие в совместном заседании Комитета Госсовета Татарстана по образованию, культуре, науке и национальным вопросам и Комитета Государственного Собрания республики Марий Эл по социальному развитию. Во время дискуссии педагог из Осиново задала руководителю района вопрос о повышении заработной платы для молодых учителей.

— Мы сделаем следующим образом: каждому молодому учителю выделять ежегодно из муниципального фонда по 50 тысяч рублей. Такую работу мы готовы организовать и у нас для этого есть все необходимое, — ответил он.

Фото: пресс-служба Зеленодольского района Татарстана

Выплаты будут начисляться в декабре, добавил Афанасьев.

Напомним, в ноябре прошлого года Кабмин Татарстана увеличил ежемесячную стимулирующую надбавку к зарплате молодых педагогов. Так, возраст педагогов, имеющих право на надбавку, был поднят с 30 до 35 лет. Вместе с этим размер выплаты увеличен с 1 111 до 2 510 рублей. Постановление вступило в силу с начала этого года.



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Айрат Назипов