Предпринимателя из Бугульмы признали виновным в гибели ребенка

Индивидуального предпринимателя из Бугульмы признали виновным в гибели ребенка на принадлежащем ему земельном участке, расположенном на территории заброшенного ремонтно-механического завода, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по республике Андрей Шептицкий.



Бизнесмен купил участок в 2009 году. На территории располагался железобетонный забор в аварийном состоянии. Следствие и суд установили, что предприниматель знал об этом, но не предпринял мер, чтобы снести забор или привести в соответствие с регламентом. Никаким образом не было ограничено проникновение людей на территорию.

25 июля 2022 года на участок пришла группа детей, чтобы поиграть. В какой-то момент на находившуюся около забора 8-летнюю девочку рухнула одна из секций. Девочка скончалась на месте.

Мужчине назначили год ограничения свободы. Удовлетворен гражданский иск на 1 миллион рублей.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В прошлом году в Бугульме расследовали уголовное дело, которое возбудили по факту травмирования мальчика — на него упала кирпичная стена заброшенного здания. Шестилетний ребенок проходил мимо заброшенного здания 25 июля. После падения кирпичной стены у мальчика диагностировали черепно-мозговую травму.



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Маргарита Головатенко