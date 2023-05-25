В Казани увеличили объем финансирования программы развития образования

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Исполком столицы Татарстана внес изменения в муниципальную программу «Развитие образования в городе Казани на 2022—2026 годы» в части ее финансирования. Его общий объем вырос с 65,48 млрд до 80,2 млрд рублей.

Изначально, когда программа только была принята, из бюджета Казани на ее реализацию планировалось выделить 47 млрд рублей. В редакции с последними внесенными изменениями сумма составляет 60,8 млрд рублей, и уточняется, что в нее входят еще и субсидии Татарстана.

Из внебюджетных источников на программу первоначально рассчитывали привлечь почти 18,4 млрд рублей. Теперь сумма увеличена до 19,3 млрд рублей.

На 2023 год из бюджета столицы Татарстана на программу изначально предусматривалось 9,3 млрд рублей, из внебюджетных средств — 3,6 млрд рублей. В новой редакции суммы составляют 11,7 млрд и 3,8 млрд рублей соответственно.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В следующем году из городского бюджета на программу направят 12 млрд рублей, в 2025-м и 2026-м — 12,1 млрд рублей. В прошлом году потрачено 12,86 млрд рублей.

Из внебюджетных средств на казанскую программу развития образования в 2024 году привлечь намерены 3,9 млрд рублей. В каждый из двух последующих годов сумма должна составить 3,994 млрд рублей.

В документе указано, что объемы финансирования программы носят прогнозный характер. Они подлежат уточнению каждый год при формировании проекта бюджета Казани на соответствующий финансовый год и плановый период.

Напомним, программу «Развитие образования в городе Казани на 2022—2026 годы» приняли в 2021 году. Она нацелена на модернизацию системы образования и направлена на достижение высокого качества образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития общества и экономики города.

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Татьяна Демина