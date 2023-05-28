Татарстан выделит 4 млн на стенды для обозначения границ особо охраняемых природных территорий

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

На изготовление информационных стендов для обозначения границ особо охраняемых природных территорий Татарстана готовы выделить почти 4,3 млн рублей. Работы профинансируют из республиканского бюджета.

Изготовить требуется 365 информационных стендов. Стоимость одной единицы оценивается в 11 675 рублей.

Информационные стенды должны быть с высокоинтенсивной световозвращающей пленкой. Заказчик требует, чтобы она была устойчива к воздействию климатических факторов: ультрафиолетового излучения, знакопеременных температур. Не допускается ее растрескивание, шелушение, пузырение и сворачивание краев.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Заказчик работ — Госкомитет республики по биологическим ресурсам. Работы требуется завершить до конца 2023 года.

Напомним, в Татарстане за последние 5 лет природно-заповедный фонд вырос на четверть. Он включает в себя 193 особо охраняемые природные территории. Под особой охраной находится 631 редкий и находящийся под угрозой исчезновения вид животных, растений и грибов.

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Татьяна Демина