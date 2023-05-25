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Александру Бастрыкину доложат об обстоятельствах нападения на девушку в Казани

09:36, 25.05.2023
Александру Бастрыкину доложат об обстоятельствах нападения на девушку в Казани
Фото: sledcom.ru

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Татарстану Валерию Липскому представить доклад о нападении на девушку в Казани.

Отмечается, что в столице Татарстана гражданин ближнего зарубежья совершил преступление против половой неприкосновенности в отношении жительницы Казани. Потерпевшая обратилась с заявлением в правоохранительные органы.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Подозреваемому избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

Фото: sledcom.ru

В октябре прошлого года Верховный суд Татарстана приговорил к максимальному сроку — пожизненному заключению — казанца Игоря Птицина, дипломированного историка и экс-сотрудника охранного подразделения Росгвардии. После задержания он покаялся в трех убийствах, а также в покушениях на убийство и в секс-насилии 2009—2017 годов.

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Айрат Назипов
Происшествия Татарстан

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