Весной этого года спрос на свадебные услуги в Казани вырос в 2,4 раза

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Весной этого года в Казани в 2,4 раза вырос спрос на свадебные услуги по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, подсчитали аналитики «Авито Товаров» и «Авито Услуг». Также одновременно выросли продажи свадебной одежды и аксессуаров.

Перед началом свадебного сезона в Казани также вырос в 2,2 раза спрос на все предсвадебные услуги по красоте.

Особой популярностью пользуются услуги свадебного стилиста — спрос на них в России увеличился за год на 88%. Специалист поможет создать полный образ невесты, в том числе прическу и макияж. Стоимость услуги по России начинается от 4 тысяч рублей.

Спрос на услуги визажистов по стране увеличился на 87% год к году. Интересно, что многие невесты все чаще предварительно делают так называемую «репетицию» макияжа, которая обходится от 2,5 тыс. рублей. Окончательный вариант макияжа в день свадьбы стоит от 1,5 тыс. рублей, а с выездом на дом или на другое место сборов — от 3,5 тыс. рублей.

На 25% в России весной выросла и продажа свадебных платьев на сервисе, средняя стоимость наряда в Казани обойдется в 6,5 тыс. рублей.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Один из самых дорогих обойдется в 850 тысяч рублей, а за 1 миллион на платформе можно даже приобрести платье от Giovanna Alessandro — как утверждает продавец, то самое, которое арендовала Ольга Бузова для съемок одного из шоу.

Также наблюдается рост интереса к свадебным украшениям: диадемам, колье, декоративным шпилькам и прочим элементам, этой весной спрос на них в России увеличился на 52%. В Казани средний чек на них составляет 810 рублей.

Жениху обычно легче подобрать образ, чем невесте. Как правило, чаще всего это пиджак, брюки и рубашка. Весной в Казани их продажи выросли на 70%, 97% и 72% соответственно.

Интересно, что в 2023 году онлайн выбирают и обручальные кольца: будущие молодожены интересовались ими на 15% чаще. Средняя стоимость украшения-символа брака этой весной в Казани составила 8,8 тыс. рублей.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Средний чек на свадебные услуги по стране:



Сборы невесты в среднем по стране обойдутся от 8 тыс. рублей.

Наряд для невесты можно подобрать в среднем за 12 тыс. рублей, для жениха — 10 тыс. рублей.

Одно обручальное кольцо в среднем будет стоить 14 тыс. рублей.

Говоря о помещении, средняя стоимость за аренду небольшого лофта обойдется в 1 тыс. рублей в час, а аренда коттеджа — 3 тыс. рублей в сутки.

Услуги фотографа будут стоит примерно 1,5—3,5 тыс. рублей.

Средняя цена за фотозону начинается от 4 тыс. рублей.

Аренда мини-автобуса для перевозки гостей в среднем обойдется от 1,1 тыс. рублей в час.

За услуги ведущего жениху и невесте нужно будет заплатить от 2,5 тыс. рублей в час.



В Казани значительно подскочил спрос на услуги для самостоятельной организации свадебного торжества. В этом году все больше пар предпочитают обращаться к специалистам напрямую.



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Илина Хакимова