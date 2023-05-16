Весной в Казани спрос на свадебные услуги вырос на 180% по сравнению с прошлым годом

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Казани значительно подскочил спрос на услуги для самостоятельной организации свадебного торжества. В этом году все больше пар предпочитают обращаться к специалистам напрямую. Как, не прибегая к помощи свадебных агентств или организаторов «под ключ», чтобы сэкономить и сыграть свадьбу мечты, узнали аналитики сервиса «Авито Услуг».

В марте — апреле 2023 года в Казани спрос на всю категорию свадебных услуг вырос на 180% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Среди самых популярных услуг — помещение в аренду +49%), услуги декораторов (+544%), фотографов (+150%), а также трансфер для гостей (+114%).

В пресс-службе уточнили, что текущий свадебный сезон можно назвать действительно особенным. Так, прошлой весной рост спроса на свадебные услуги фиксировался на уровне 38% к году. А этой весной динамика роста достигла показателя 155% в сравнении с весной-2022.

По данным опроса «Авито», в среднем треть россиян (30%) считают, что оптимальный бюджет на организацию свадьбы — от 100 до 300 тысяч рублей, еще 25% хотели бы уложиться в 100 тысяч рублей.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Также сервис проанализировал запросы пользователей региона и назвали стартовые цены на самые популярные из них:

Пространство: спрос на аренду помещений в Казани весной этого года, по сравнению с показателями прошлого года, вырос на 49%. Средняя стоимость за аренду зависит от площади пространства и его расположения. В среднем по стране небольшой лофт стартует от 1 000 рублей в час, а аренда коттеджа за городом — от 3 000 рублей в сутки.

Трансфер для гостей: спрос на него в республике вырос на 114%. Средняя цена за аренду мини-автобуса по стране составила 1 100 рублей в час, прокат ретроавтомобиля — от 3 500 рублей в час.

Оформление: спрос на услуги свадебных декораторов вырос сразу на 544%. Средняя стоимость услуг декораторов на свадьбу по всей России составила 5 000 рублей, цена за фотозону начинается от 4 000 рублей.

Развлечения: заметно вырос и спрос на услуги ведущих на свадьбу, в Казани их искали на 243% чаще, в четыре раза чаще женихи и невесты по всей стране стали искать хореографов для постановки своего первого танца. В среднем по стране за час работы ведущие берут от 2 500 рублей. Хореографы готовы с нуля поставить танец любой сложности от 1 000 рублей за одно часовое занятие.

Свадебный торт: спрос на их изготовление этой весной в регионе вырос на 202%. В среднем по России один торт обойдется от 2 500 рублей за килограмм.

Фотографы: чтобы запечатлеть каждое мгновение, жители города стали на 150% активнее, чем в прошлом году, приглашать на свои торжества фотографов и видеографов. Обычно опытные фотографы и видеографы берут от 1 500 до 3 500 рублей за час съемки.

Большинство жителей Приволжского федерального округа (ПФО) считают лучшим временем для празднования свадьбы лето — такой вариант выбрали 64% респондентов. Второе место по популярности занимает осень, за которую проголосовали 17% респондентов. Еще 11% выбрали весну, а за зиму проголосовали лишь 2%.



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Илина Хакимова