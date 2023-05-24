В поликлинике «Нижнекамскнефтехима» заработал современный компьютерный томограф

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

В поликлинике «Нижнекамскнефтехима» открылся кабинет компьютерной томографии. Современное оборудование приобрел СИБУР. Общие затраты на реновацию медицинской инфраструктуры НКНХ составили около 320 млн рублей. С появлением в поликлинике собственного томографа нефтехимики смогут проходить жизненно важные обследования без долгих очередей, не выезжая за пределы промзоны.



Кабинет компьютерной томографии расположился в специально построенном здании. Пропускная способность томографа в среднем до 30 человек в день. На официальное открытие кабинета компьютерной томографии приехал генеральный директор «Нижнекамскнефтехима» Марат Фаляхов. Он поздравил нефтехимиков с этим значимым событием, подчеркнув, что на этом обновление поликлиники оборудованием не заканчивается. В ближайшем будущем работники нижнекамского предприятия СИБУРа смогут проходить необходимые обследования в кабинете маммографии и отделении эндоскопии.



— Мы продолжаем череду ключевых мероприятий для обеспечения всех необходимых условий для профилактики и сохранения здоровья сотрудников нашего предприятия. С этой целью открываем новые медицинские объекты, оснащаем их современным высокотехнологичным оборудованием. СИБУР заботится о самом главном — о здоровье своих сотрудников. Все нововведения и обновления нужны для того, чтобы нижнекамцы, которые трудятся на НКНХ, получали своевременную и качественную медицинскую помощь. Спасибо медицинским работникам за заботу о нашем здоровье! — сказал он.



На строительство здания компьютерной томографии, ремонт кабинетов и оснащение поликлиники новым медицинским оборудованием направлено 188,7 млн рублей.



— Для меня особая честь присутствовать на открытии этого комплекса. Новый современный компьютерный томограф расширит функциональные возможности поликлиники «Нижнекамскнефтехима» для оказания медицинских услуг работникам предприятия. Таким образом мы решаем самую главную задачу — по своевременной диагностике и сохранению здоровья людей, — отметил член правления — управляющий директор СИБУРа Сергей Лукичев.



По словам специалистов, появление кабинета компьютерной томографии в поликлинике «Нижнекамскнефтехима» существенно разгрузит работу городской системы здравоохранения. В экстренных ситуациях промышленная медицина может прийти на помощь городской — если вдруг в Нижнекамской центральной районной многопрофильной больнице томограф выйдет из строя, то поликлиника сможет принять пациентов для обследования.



— Хочется поздравить коллег, сотрудников предприятия с этим радостным событием. У вас открывается точка компьютерного томографа. Это очень здорово, что промышленная медицина не стоит на месте, развивается в ногу со временем, заботится о своих сотрудниках, населении Нижнекамска. Это прежде всего оказание качественной, своевременной, доступной медицинской помощи, — сказала заместитель руководителя управления здравоохранения Нижнекамского муниципального района Ольга Ситдикова.

Проводить обследования, подробно расшифровывать и описывать результаты будет опытный врач-рентгенолог с 13-летним стажем. Пройти КТ нефтехимики смогут по назначению врача. Запись на диагностику открыта уже с сегодняшнего дня.

— В фокусе внимания современной медицины прежде всего человек и непрерывное наблюдение за состоянием его здоровья. Современные реалии таковы, что это невозможно осуществить без технологичного оборудования. Я хочу поблагодарить компанию СИБУР за помощь, поддержку и внедрение современных технологий в работу поликлиники. Со своей стороны скажу, что все сотрудники ММЦ Профмедицина-НК сделают все, что от нас зависит, чтобы эффективно использовать оборудование, более четко проводить диагностику на благо здоровья сотрудников НКНХ, — подчеркнула главный врач ММЦ Профмедицина-НК Зиля Хисматова.



На этом модернизация нижнекамской промышленной медицины не заканчивается. В поликлинике открылись два стоматологических кабинета — хирургический и терапевтический. Аппараты УЗИ появились в отделении медицинских осмотров — профилактические обследования нефтехимики проходят в зависимости от условий работы. Совсем скоро откроется кабинет маммографии и отделение эндоскопии, оснащенное аппаратами для проведения гастро- и колоноскопии.

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Кроме того, на территории нижнекамского предприятия СИБУРа открыты четыре Центра здоровья, готовится к началу работы еще один — на заводе дивинила и углеводородного сырья. Все центры капитально отремонтированы, оснащены оборудованием и принимают пациентов. На их строительство и оснащение новым медицинским оборудованием направлено более 131 млн рублей.

Лилия Егорова, фото ПАО "Нижнекамскнефтехим"