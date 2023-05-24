В Татарстане каждое восьмое ДТП произошло с участием детей

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В Татарстане в каждом восьмом ДТП, зарегистрированном за январь-апрель 2023 года, участниками были дети. Об этом рассказал заместитель начальника Управления Госавтоинспекции МВД по республике Дамир Бикмухаметов.

— Всего за четыре месяца текущего года с участием детей до 16 лет произошло 108 дорожно-транспортных происшествий, в которых три ребенка погибли и 116 получили травмы различной степени тяжести, — сообщил он.

Еще одна авария со смертельным исходом случилась в мае. В итоге общее количество детей, погибших в ДТП на территории Татарстана выросло до четырех.



Более половины аварий происходит с участием детей-пассажиров — 59 ДТП, в которых двое несовершеннолетних погибли, 65 получили травмы различной степени тяжести. Обе смертельных аварии случились 26 февраля.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

С нарушением правил перевозки детей в Татарстане за четыре месяца зарегистрировали три ДТП. В них три ребенка получили травмы.

С детьми-пешеходами произошло 44 аварии. В итоге один несовершеннолетний погиб, 46 получили травмы различной степени тяжести.

Напомним, всего за январь-апрель 2023 года в Татарстане произошло 911 ДТП. В них погибли 65 человек и 1 130 граждан получили травмы различной степени тяжести



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Татьяна Демина