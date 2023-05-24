Татарстанцы жалуются на методы работы приставов по взысканию долгов

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Татарстанцы вновь жалуются на странности в работе приставов во взысканию долгов — в частности, на их забывчивость и злоключения без вины виноватых граждан. Ранее мы уже рассказывали о методах работы приставов, однако в нашу редакцию обратились еще несколько казанцев, которые числятся в должниках, хотя задолженности уже давно погашены.

Так, своей историей взаимодействия с приставами с нами поделился казанский предприниматель Лев Бугацов:

— Я длительное время выплачивал долг банку по кредиту, взятому на нужды бизнеса <...>. Так получилось, что бизнес рухнул, с банком вовремя я расплатиться не смог и по решению суда долг взыскивали приставы-исполнители. Сумма была для меня крупной, взыскания продолжались несколько лет, в итоге я расплатился. В течение всего этого времени под обременением находилось имущество — квартира и участок в СНТ. Когда все было завершено, из базы на официальном сайте ФССП мои долги исчезли, а арест на имуществе остался. Было это больше двух лет назад, я тогда побывал на приеме у пристава-исполнителя в Советском РОСП.

Бугацов рассказал, что попасть на прием оказалось «отдельным квестом». По его словам, записаться было невозможно: там живая очередь, да еще и без гарантии, что на прием попасть в итоге удастся.

Фото: скрин yandex.ru

— После этого арест с дачи был снят. А с квартиры, как выяснилось в прошлом году, обременение так и не сняли! Узнал я об этом случайно, когда обращался в МФЦ за справкой.

Когда бизнесмен узнал об этом, он пытался всеми возможными способами записаться на прием к приставу, однако все попытки оказались тщетны: работает только живая очередь.

Но ежедневно ходить в отдел у Бугацова нет возможности, ведь у него есть и своя работа. Так что снят или нет арест с его квартиры, он не знает, но допускает, что приставы могли так и не довести дело до конца:



— Такого беспорядка, с которым я столкнулся в Советском РОСП, нет, думаю, ни в одной структуре. И самое неприятное, что беспорядок сочетается с крайне грубым, неуважительным отношением к посетителям. Достаточно сказать, что, когда я несколько лет назад все-таки, отсидев день в очереди, попал на прием к какому-то небольшому начальнику, ответы на мои вопросы он не дал, при этом разговаривал со мной сквозь зубы, а на претензию, почему я до сих пор значусь должником, хотя долг полностью выплатил, ответил что-то вроде: «А что вы хотите, не надо долги делать». Я ответил за свои долги по закону — и ни в каком законе не сказано, что сверх этого со мной теперь не следует вежливо разговаривать или что меня можно после уплаты долга оставлять в списках должников!



Фото: gosuslugi-official.help

И подобных историй, а также претензий граждан о работе приставов — десятки. В пресс-службе УФССП по РТ «Реальное время» заверили, что по жалобам на приставов «принимаются меры». Но, видимо, этот урок приставам впрок не идет — жалобы продолжают поступать.

В нашу редакцию обратились еще несколько казанцев, которые числятся в должниках, хотя задолженности уже давно погашены. Так, в наследство от матери один из них получил уже взысканные долги. Подробнее читайте в нашем материале.



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Илина Хакимова