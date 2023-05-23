В Казани стартовала всеармейская олимпиада курсантов — видео
В Казани дали старт масштабным всеармейским соревнованиям. На плацу танкового училища чеканят шаг участники военных вузов страны, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.
Участники знают все о военном деле и о физической подготовке. В Казань приехали более 200 участников из 31 высшего учебного заведения Минобороны России. Татарстан, как принимающая сторона, в соревнованиях не участвует. Наравне с мужчинами соревнуются и женские команды.
В программу соревнований вошли тактическая, огневая и военно-спортивная подготовка.
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