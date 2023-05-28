В Татарстане отремонтируют дорогу к месту проведения чувашского праздника Уяв

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

В Алькеевском районе Татарстана планируют капитально отремонтировать дорогу к месту проведения чувашского праздника Уяв и парковочной площадки, выяснило «Реальное время». Проектно-изыскательские работы обойдутся в 857,8 тысячи рублей.

Отремонтировать планируется 2 260 метров дороги. Подрядчик должен не только разработать проектную документацию, но и получить положительное заключение государственной экспертизы о проверке достоверности определения сметной стоимости капремонта.

В его обязанности также входит выполнение топографо-геодезические работы в местной системе координат МСК-16. Допущенные по вине подрядчика недостатки, которые могут повлечь отступление от технико-экономических параметров, предусмотренных в техзадании, а также убытки, возникшие вследствие принятия ошибочных проектных решений и расчетов, он должен будет устранить за свой счет.

Сроки выполнения работ по контракту — с момента подписания контракта по 14 сентября 2023 года. Профинансируют их из бюджета Татарстана.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Работами займется казанское ООО «Сцецдорстрой». Компания оказалась единственной, кто участвовал в тендере. Она занимается деятельностью в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставления технических консультаций в этих областях.

Учредитель ООО «Сцецдорстрой» — Роза Андреева, руководит компанией Елена Тарасова. Размер уставного капитала — 12 тысяч рублей.



Напомним, в прошлом году Уяв в селе Сиктерме-Хузангаево, родине чувашского народного поэта Петра Хузангая, посетили около 10 тысяч человек. В частности, в нем принял участие раис Татарстана Рустам Минниханов, который заявил, что этот праздник стал одним из культурных брендов республики наряду с русским Каравоном, татарским Сабантуем, удмуртским Гырон-Быдтоном, марийским Семыком, мордовским Валда Шинясем.



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Татьяна Демина